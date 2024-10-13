Кандидата в президенты США Камалу Харрис раскритиковали за поведение на встрече с избирателями в штате Аризона.
NYP: Харрис раскритиковали за поведение на встрече с избирателями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Да КХ не смотрится Президентом США. Видно, что она рисуется рубахой - девой. Её победа на выборах была бы Казус-Белл для США и не только.
Ответить
14 час.
Андроид 15
А я почему-то уверен, что "победит" именно она, вспоминая характеристику американцев, озвученную М.Задорновым: НУ ТУПЫЫЕЕЕ! Хотя Трамп тоже далеко не подарок...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии