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NYP: Харрис раскритиковали за поведение на встрече с избирателями

NYP: Харрис раскритиковали за поведение на встрече с избирателями

Кандидата в президенты США Камалу Харрис раскритиковали за поведение на встрече с избирателями в штате Аризона.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Да КХ не смотрится Президентом США. Видно, что она рисуется рубахой - девой. Её победа на выборах была бы Казус-Белл  для США и не только.
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14 час.
Андроид 15
А я почему-то уверен, что &quot;победит&quot; именно она, вспоминая характеристику американцев, озвученную М.Задорновым: НУ ТУПЫЫЕЕЕ! Хотя Трамп тоже далеко не подарок...
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14 час.

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