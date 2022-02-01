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В Госдуме рассказали, как проживающие в ЛНР и ДНР россияне могут пройти военную службу в России

В Госдуме рассказали, как проживающие в ЛНР и ДНР россияне могут пройти военную службу в России

Для этого необходимо обратиться в ростовский областной военкомат Роман КИЛЬМЯШКИН Российские граждане с Донбасса могут пройти службу в армии России Фото: REUTERS Проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) граждане России могут пройти военную службу в Вооруженных силах РФ, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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