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Танец на горячих углях. Россиянки спаслись от поражения за секунду до сирены. ГАНДБОЛ. Чемпионат мира

Танец на горячих углях. Россиянки спаслись от поражения за секунду до сирены. ГАНДБОЛ. Чемпионат мира

Россия - Словения - 26:26 Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Словении в матче основного раунда чемпионата мира, который проходит в Испании.

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