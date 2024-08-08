Как построить настоящий замок для ребенка из обыкновенных деревянных палет

Кто из нас в детстве не мечтал о собственной крепости? Один из пользователей сайта Bored Panda под ником Kurios Arts решил порадовать пятилетнюю племянницу и соорудил ей целый замок из обыкновенных деревянных палет.
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