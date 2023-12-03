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Пол Джордж стал автором победного 3-очкового в игре с «Голден Стэйт»

Пол Джордж стал автором победного 3-очкового в игре с «Голден Стэйт»

«Клипперс» на своем паркете в напряженной концовке дожали «Голден Стэйт» – 113:112. Форвард Пол Джордж исполнил победный 3-очковый при «-2» на табло с сопротивлением Клэя Томпсона за 9 секунд до конца.

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