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Царьград

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"А я могу подтянуться 100 раз!" Врач Мясников ответил любителям исправлять ошибки в словах

"А я могу подтянуться 100 раз!" Врач Мясников ответил любителям исправлять ошибки в словах

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что удаляет комментаторов, которые навязчиво указывают на его орфографические ошибки.

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