Эксперт Лопатин: чехлы с ремешками помогут защититься от кражи телефона в транспорте

Потеря или кража телефона может привести к серьезным проблемам, включая утечку личных данных. Старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин в разговоре с «Известиями» дал рекомендации по защите устройств.
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