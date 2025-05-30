Спецпосланник Трампа Келлог— Умерову: не говорите, что вы не явитесь на следующий раунд переговоров

Келлог откровенно симпатизирует Киеву, но пока что Трамп не намерен выходить из переговорного процесса по разрешению украинского конфликта.
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