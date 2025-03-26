Режиссер Никита Михалков высказался против возвращения уехавших из России артистов

Для тех, кто покинул страну, государственные награды теряют свою ценность Режиссер Никита Михалков заявил в интервью «Известиям», что деятелям культуры, покинувшим Россию и критикующим ее, не следует возвращаться обратно.
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