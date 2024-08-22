Ротенберг поздравил с днем флага РФ: «Знамя появилось во времена Петра Великого – символизировало стремление к победам, к новым горизонтам, к прогрессу и открытиям»

«Сегодня мы празднуем День государственного флага Российской Федерации. Наше знамя появилось во времена Петра Великого и всегда символизировало стремление к победам, к новым горизонтам, к прогрессу и открытиям.
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