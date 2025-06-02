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ВЕСТИ КРЫМ

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Ночью ПВО уничтожили два украинских БпЛА над Крымом

Ночью ПВО уничтожили два украинских БпЛА над Крымом

Министерство обороны РФ сообщает: « В период с 20.10 1 июня до 02.00 2 июня над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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