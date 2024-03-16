Житель Белгорода чудом избежал смерти при обстреле города ВСУ и попал на видео

В житель Белгорода ушел с места обстрела за секунды до прилета снаряда и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как он заходит в арку — сразу в то место, где только что был мужчина, прилетает снаряд.
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