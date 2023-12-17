Проект «Татар жыры» собрал в Казани порядка двух с половиной тыс. зрителей

Фантастическая энергетика, нестандартные творческие идеи, живой звук. Всё «Татар жыры — 2024». Главное событие года на татарской эстраде прогремело и завершилось поздним вечером в концертном зале имени Ильгама Шакирова.
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