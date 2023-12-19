Полковник Макгрегор: США стали обществом свободного падения по вине Байдена

Соединенные Штаты оказались в катастрофическом положении из-за главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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