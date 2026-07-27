В городском округе Солнечногорск началась подготовка к единому дню голосования

В городском округе Солнечногорск стартовала активная фаза подготовки к единому дню голосования. Местные избирательные комиссии активизировали свою работу: запущены организационные процессы, и с 3 августа начнется прием заявлений от граждан, которые планируют голосовать не по прописке.