«Инвестиции из России в Казахстан превышают $50 млрд»

Объем взаимной торговли России и Казахстана за январь–сентябрь вырос на 17% относительно аналогичного периода годом ранее и достиг 1,5 трлн рублей, а вложения Москвы в экономику центрально-азиатской страны растут на 20%, составив $1,1 млрд за первую половину года, сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.