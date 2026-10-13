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Россиянам обещают две прибавки к пенсии

Россиянам обещают две прибавки к пенсии

Страховые пенсии в 2027 году планируют повысить дважды — с 1 февраля и с 1 апреля. Возвращение к двум индексациям подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.

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