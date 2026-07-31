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Реформа ЕГЭ: когда школьников ждет устный экзамен?

Реформа ЕГЭ: когда школьников ждет устный экзамен?

Устную часть ЕГЭ по истории планируют ввести к 2030 году — Рособрнадзор назвал первый предмет В России в ближайшие годы может появиться устная часть в Едином государственном экзамене по гуманитарным дисциплинам.

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