Реформа ЕГЭ: когда школьников ждет устный экзамен?

Устную часть ЕГЭ по истории планируют ввести к 2030 году — Рособрнадзор назвал первый предмет В России в ближайшие годы может появиться устная часть в Едином государственном экзамене по гуманитарным дисциплинам.
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