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Царьград

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В Реутове при сносе здания рухнуло ограждение рядом с женщиной

В Реутове при сносе здания рухнуло ограждение рядом с женщиной

При сносе здания на улице Дзержинского в Реутове строительное ограждение упало на тротуар, едва не задев находившуюся рядом женщину.

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