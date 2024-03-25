На месте бывшего «Усольехимпрома» создадут Федеральный центр химии

СИРИУС, 25 марта, ФедералПресс. Благодаря реализации комплекса рекультивационных работ промзона бывшего «Усольехимпрома» превращается из зоны экологического бедствия в одну из самых привлекательных для инвестиций производств страны.
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