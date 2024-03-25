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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На месте бывшего «Усольехимпрома» создадут Федеральный центр химии

На месте бывшего «Усольехимпрома» создадут Федеральный центр химии

СИРИУС, 25 марта, ФедералПресс. Благодаря реализации комплекса рекультивационных работ промзона бывшего «Усольехимпрома» превращается из зоны экологического бедствия в одну из самых привлекательных для инвестиций производств страны.

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