В российских магазина появится обязательная «полка» с отечественной электроникой

Государство стремится поддержать отечественных производителей электроники. Молодым предприятиям приходится нелегко, ведь их конкурентами стали компании, имеющие не только ассортимент и опыт работы, но и хорошо знакомые покупателям.
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