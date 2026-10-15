Чем порадует большой экран на новой неделе? Осенний репертуар обилен, но совсем не богат. Фаворитом прокатной гонки остается динамичный ретро-экшн «Битва моторов» Ильи Маланина о конструкторах и испытателях первых отечественных авто «Руссо-Балт», бросивших вызов болидам Mercedes-Benz и одолевших конкурента в автопробеге Петербург-Монако.