Чем порадует большой экран на новой неделе? Осенний репертуар обилен, но совсем не богат. Фаворитом прокатной гонки остается динамичный ретро-экшн «Битва моторов» Ильи Маланина о конструкторах и испытателях первых отечественных авто «Руссо-Балт», бросивших вызов болидам Mercedes-Benz и одолевших конкурента в автопробеге Петербург-Монако.
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