Чернильный хоррор Bendy перенесут на большой экран

Чернильный хоррор Bendy обретет экранизацию, уверяет Screen Rant. Адаптацией игры занимаются студии Radar Pictures, на чьем счету «Джуманджи: Зов джунглей», и Joey Drew Studios, работавшая над игровой серией.
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