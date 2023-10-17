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Минфин хочет повысить цены на алкоголь, а Иран угрожает вступить в войну: что произошло, пока вы спали

Минфин хочет повысить цены на алкоголь, а Иран угрожает вступить в войну: что произошло, пока вы спали

Минфин хочет повысить цены на алкоголь, а Иран угрожает вступить в войну: что произошло, пока вы спали ​​​​​​​ Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции.

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