Минфин хочет повысить цены на алкоголь, а Иран угрожает вступить в войну: что произошло, пока вы спали ​​​​​​​ Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции.