Минфин хочет повысить цены на алкоголь, а Иран угрожает вступить в войну: что произошло, пока вы спали Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции.
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