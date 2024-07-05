«Там он сидит за то, что неправильно ведет себя с няней», — Рудковская рассказала, как наказывает сына за грубость

Саша Плющенко — очень эмоциональный и творческий ребенок. Как и каждый мальчишка, иногда он любит хулиганить, но у звездной мамы Яны Рудковской всегда есть набор методов, которые помогают ей заниматься воспитанием сына и научить его не пересекать границы дозволенного.
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