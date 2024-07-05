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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Там он сидит за то, что неправильно ведет себя с няней», — Рудковская рассказала, как наказывает сына за грубость

«Там он сидит за то, что неправильно ведет себя с няней», — Рудковская рассказала, как наказывает сына за грубость

Саша Плющенко — очень эмоциональный и творческий ребенок. Как и каждый мальчишка, иногда он любит хулиганить, но у звездной мамы Яны Рудковской всегда есть набор методов, которые помогают ей заниматься воспитанием сына и научить его не пересекать границы дозволенного.

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