«Там он сидит за то, что неправильно ведет себя с няней», — Рудковская рассказала, как наказывает сына за грубость

Саша Плющенко — очень эмоциональный и творческий ребенок. Как и каждый мальчишка, иногда он любит хулиганить, но у звездной мамы Яны Рудковской всегда есть набор методов, которые помогают ей заниматься воспитанием сына и научить его не пересекать границы дозволенного.