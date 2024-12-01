23. "Эра Справедливости". Встреча и беседа Героя повествования с Владимиром Святым

Профиль героя: «Завершая нашу встречу с древними историческими деятелями, я хотел бы пригласить сюда чрезвычайно умного и харизматичного деятеля, действия которого коренным образом изменили всю историю древней Руси.
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