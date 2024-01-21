Гинцбург: регионам отгрузили более 294 тыс. доз обновленного "Спутника лайт"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регионам РФ отгрузили более 290 тысяч обновленных вакцин "Спутник лайт".
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