Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«У Месси талант с рождения, а Роналду сам всего добился трудом». Футболистка «Челси» Абдуллина назвала Криштиану кумиром

Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина рассказала о своих кумирах. – Кто твои футбольные кумиры? Наверняка есть те, на кого ты равнялась или, может, даже сейчас продолжаешь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх