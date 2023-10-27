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  • Виктор Гайдуков
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С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

О запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" в Архангельской области сообщает Минобороны России.В Минобороны России сообщили о том, что с космодрома "Плесецк" в Архангельской области была запущена ракета-носитель "Союз-2.

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