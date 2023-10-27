С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

О запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" в Архангельской области сообщает Минобороны России.В Минобороны России сообщили о том, что с космодрома "Плесецк" в Архангельской области была запущена ракета-носитель "Союз-2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии