Романтическая сказка «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» выходит на большие экраны 7 марта. Создатели готовят для зрителей по-настоящему зрелищное кино с любимыми всей страной песнями и ярким актерским составом, в который вошли Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Фёдор Добронравов, Андрей Бурковский, Анна Уколова и многие другие.