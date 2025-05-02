Депутат Штеффен Котре требует упразднить контрразведку Германии

Депутат бундестага Штеффен Котре от партии "Альтернатива для Германии" предлагает упразднить контрразведывательное ведомство Германии, которое причислило его партию к правоэкстремистским движениям, открывая путь к её возможному запрету.
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