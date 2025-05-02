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Депутат Штеффен Котре требует упразднить контрразведку Германии

Депутат Штеффен Котре требует упразднить контрразведку Германии

Депутат бундестага Штеффен Котре от партии "Альтернатива для Германии" предлагает упразднить контрразведывательное ведомство Германии, которое причислило его партию к правоэкстремистским движениям, открывая путь к её возможному запрету.

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