Капсула времени

Открывшийся в 2015 году музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» невелик, но интересен. В нем представлена вся история отечественного военного сословия, зародившегося при Иване Грозном и упраздненного при Петре Великом, неотделимого от истории России, но мало понятного широкой публике.