Перед судом предстанут трое жителей Краснодарского края, обвиняемых в серии краж

Следственным отделом ОМВД России по Абинскому району завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении троих местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158, частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
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