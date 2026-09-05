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Светящийся карлик: самая маленькая акула на Земле

Светящийся карлик: самая маленькая акула на Земле

Услышав слово акула, воображение большинства людей тут же рисует здоровенную рыбину — метры мышц, ряды острейших зубов-лезвий и узнаваемый спинной плавник над поверхностью воды, способный за считанные минуты расчистить пляж какого-нибудь курорта.

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