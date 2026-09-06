Родня из КГБ, а брат украл 2 млрд: Как внучка экс-главы Центробанка поливает Россию грязью

Внучка первого председателя Центробанка России Георгия Матюхина Юлия Куоканен, проживающая в Финляндии, выпустила автобиографическую книгу «Воспитанная Кремлём» и дала серию интервью финской прессе, в которых объясняет свою ненависть к России «империалистической идеологией».