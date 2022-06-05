Участники Всеармейского конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022 посетили достопримечательности Брянской области

Участники Всеармейского конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022 посетили достопримечательности Брянской области

Команды побывали на Советской площади, Мемориальном комплексе Партизанская поляна и Кургане бессмертия.

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