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Двадцатипятилетняя дочь Кадырова получила орден ДНР

Двадцатипятилетняя дочь Кадырова получила орден ДНР

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат награждена орденом Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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Комментарии
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sakurov
Все читают про ордена, медали, должности детей Кадырова и все понятно.
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