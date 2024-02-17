Двадцатипятилетняя дочь Кадырова получила орден ДНР

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат награждена орденом Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
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