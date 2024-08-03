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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» объявил о трансфере Ле Нормана. Контракт с чемпионом Европы – на 5 лет

Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов. Ранее в «Сосьедаде» говорили, что трансфер обойдется в 34,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрено в виде бонусов.

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