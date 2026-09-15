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Движение судов по Панамскому каналу ограничено из-за засухи

Движение судов по Панамскому каналу ограничено из-за засухи

Панамский канал с 15 сентября сократил допустимое количество проходов судов на фоне продолжительной засухи и снижения уровня воды в водохранилищах.

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