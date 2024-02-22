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Минобороны России показало места самых жестоких боёв за Авдеевку

Минобороны России показало места самых жестоких боёв за Авдеевку

Военнослужащие ЦВО не стали скрывать, по какому маршруту осуществлялась зачистка городаРИА Новости получили от Минобороны видео, где военные показывают путь, по которому проходила зачистка Авдеевки от украинских националистов.

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