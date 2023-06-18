Подразделение ВСУ на лёгкой бронетехнике попало в засаду российских сил при попытке провести разведку боем на Запорожском направлении

Украинская армия, не сумевшая в ходе контрнаступления сходу прорвать оборону российских войск, на некоторых участках прешли к тактике малых групп, стремясь тем самым снизить потери и одновременно провести разведку боем.
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