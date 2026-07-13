ВС РФ поразили в порту «Черноморск» два морских парома и контейнеровоз ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в порту «Черноморск», сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, были поражены два морских парома и контейнеровоз, которые использовались для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины.
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