Около 900 школьников посетили ЦУМ в Казани с начала лета

Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани с начала лета посетили около 900 школьников. Дети приняли участие в культурно-образовательных программах, экскурсиях и мастер-классах, а также в проекте «Творческие каникулы».
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