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Прорыв на водоводе, снабжающем Первоуральск, устранен

Прорыв на водоводе, снабжающем Первоуральск, устранен

Сегодня ночью рабочие устранили протечку на Нижнесергинском водоводе, снабжающем Первоуральск. «По информации на утро 6 декабря специалисты заварили место порыва на водоводе в районе реки Тиг, идет заполнение системы.

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