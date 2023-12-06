Прорыв на водоводе, снабжающем Первоуральск, устранен

Сегодня ночью рабочие устранили протечку на Нижнесергинском водоводе, снабжающем Первоуральск. «По информации на утро 6 декабря специалисты заварили место порыва на водоводе в районе реки Тиг, идет заполнение системы.
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