В США назвали возможную причину пожаров в Калифорнии

В США выяснили одну из возможных причин лесных пожаров в Калифорнии. Согласно информации Bloomberg, к их возникновению мог привести обрыв провода, который был обнаружен на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar, принадлежащей коммунальной компании Edison International.
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