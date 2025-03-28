РИА Новости: иностранные инструкторы ВСУ сбежали с полигона после удара ВС РФ

Иностранные инструкторы, которые должны были обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара российской армии.
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