Индийский океан: ахиллесова пята Китая в возможной войне с Тайванем Ольга ВайленкоВоенные эксперты и аналитики обращают внимание на возможную уязвимость Китая в Индийском океане в случае военного конфликта с Тайванем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии