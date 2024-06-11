Акции «Сбера» незначительно растут после публикации отчета

Во вторник, 11 июня, российский рынок открыл торги снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,21%, до 3174,33 пунктов, индекс РТС теряет 0,3%, до 1127,55 пункта.