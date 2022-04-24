Медведев и Зверев сходили на матч «Баварии», в котором она 10-й раз подряд выиграла Бундеслигу

Медведев и Зверев сходили на матч «Баварии», в котором она 10-й раз подряд выиграла Бундеслигу

Даниил Медведев, сейчас восстанавливающийся после удаления грыжи, посетил матч мюнхенской «Баварии», в котором она оформила 10-е чемпионство в Бундеслиге подряд.

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