Суд заключил под стражу разработчика ядерного бункера «Куб-М» Посохова

Разработчика ядерного бункера «Куб-М», бывшего руководителя научно-исследовательского центра «Совершенствование защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС Николая Посохова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым