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Суд заключил под стражу разработчика ядерного бункера «Куб-М» Посохова

Суд заключил под стражу разработчика ядерного бункера «Куб-М» Посохова

Разработчика ядерного бункера «Куб-М», бывшего руководителя научно-исследовательского центра «Совершенствование защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС Николая Посохова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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